Работники Керченской прокуратуры выполнили нормы ГТО

Работники Керченской транспортной прокуратуры приняли участие в сдаче норм ГТО.

В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» работники Керченской транспортной прокуратуры приняли участие в сдаче норм ГТО, выполнив обязательные испытания по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости: коллектив прокуратуры проверил свои силы в подтягивании на перекладине, гибкости, отжимании от пола, прыжках в длину с места, челночном беге, метании гранаты, поднимании туловища из положения лёжа на спине, в беге на дистанцию 60 метров, а также в беге на 2 и 3 км. Об этом сообщает пресс-служба керченской транспортной прокуратуры.

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Участники с выполнением нормативов комплекса ГТО справились успешно, показав достойную спортивную подготовку, силу воли и стремление к достижению поставленных целей.

По итогам испытаний 2 работника выполнили упражнения уровня трудности, соответствующего серебряному знаку отличия ГТО.

Руководство Керченской транспортной прокуратуры поддерживает развитие физкультуры, ориентируя работников на занятия спортом и здоровый образ жизни.

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