Работников «Крымэнерго» задержали за взятки

Как рассказал СМИ вице-премьер Крыма Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО, трое сотрудников ГУП «Крымэнерго» задержаны ФСБ по подозрению в коррупции.

Чиновник добавил, что энергетиков подозревают не в одном, а в многочисленных инцидентах с вымоганием взяток. По данным ФСБ, обвиняемые требовали деньги за технологическое присоединение объектов к электросетям госпредприятия.

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За взяточничество, тем более совершенное группой лиц, сотрудникам «Крымэнерго» грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет и серьезные денежные штрафы. А на самом предприятии тем временем серьезно займутся кадровым вопросом по личному распоряжению главы Крыма Сергея АКСЁНОВА.

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