Работников Крымского моста поздравили с днем строителя

Строителей моста через Керченский пролив поздравили с наступающим профессиональным праздником.

Заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс от души поздравил строителей Крымского моста с грандиозными результатами, которые они продемонстрировали, зачитал поздравительный адрес от председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова и вручил награды Госсовета лучшим строителям.Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

Также поздравлял мостовиков с их профессиональным праздником глава муниципального образования городской округ Керчь Николай Гусаков. Они приехали на строительную площадку Крымского моста для того, чтобы поздравить рабочих с наступающим праздником, который состоится 12 августа.

Фото: горсовет-керчь.рф

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