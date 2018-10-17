Работодатели из Керчи задолжали своим работникам крупную сумму денег

Работодатели из нескольких городов Крыма, в том числе Керчи, погасили задолженность на очень большую сумму денег благодаря прокуратуре.

Крымские работодатели погасили с начала года задолженность по зарплате на сумму более 180 миллионов рублей благодаря прокуратуре. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.

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«Принятыми прокуратурой мерами работникам возмещено 185 миллионов рублей задолженности по зарплате. Прокуратура Республики Крым активно и последовательно ведет работу по противодействию нарушениям закона в сфере оплаты труда».

Как рассказали в пресс-службе, на протяжении трех кварталов 2018 года в указанной сфере выявлено почти 1, 5 тысячи нарушений, для их устранения внесено почти 250 представлений.

Уголовное преследование в отношении работодателей-должников по фактам умышленной невыплаты заработной платы трудящимся организовано благодаря прокурорам Симферополя, Керчи, Феодосии, Симферопольского района. Кроме того, в отношении недобросовестных работодателей возбуждено 168 административных дел.

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