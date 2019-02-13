Работы на Нижне-Чурбашском хвостохранилище: все законно и безопасно?

Вопрос о законности проведения работ по добыче песка на канале и их угрозе экологической обстановке на Керченском полуострове давно волнует жителей Керчи. Сегодня рабочий визит заместителей Председателя Совмина РК Игоря МИХАЙЛИЧЕНКО и Юрия ГОЦАНЮКА начался с посещения района Нижне-Чурбашского хвостохранилища.

Об этом сообщает на своей личной странице на «Facebook» сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

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Прибывшие чиновники совместно с представителями Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства экологии РК, Технадзора РК обсудили вопрос законности проведения работ на канале, который соединяет Черное море и Чурбашское озеро. В свою очередь, арбитражный управляющий предприятия «КБ ЖРК» предоставил экологические заключения и проектную документацию по этому вопросу.

«На завтра запланировано совещание, на котором детально будут рассмотрены эти документы, и проработан вопрос об урегулировании земельных отношений», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

Горожан также волнует вопрос сохранности дорожного полотна, ведущего на городской пляж и содержание его в чистоте. Ведь работы на канале могут отразиться на состоянии дорожного полотна, а строительная техника загрязняет дорогу и часто не имеет тентов. Сергей БОРОЗДИН отметил, что этот вопрос находится под контролем муниципальных служб.