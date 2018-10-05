Работы по благоустройству Керчи продолжаются (ФОТО)

Полным ходом ведутся работы по благоустройству улиц в районе Ворошилова и Семи Ветров.

В районе Ворошилова работы ведутся МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» в рамках исполнения обязательств по договору с генеральным подрядчиком — Краснодарской компанией ООО «СК Мегаватт».

Предприятие уже провело обустройство камер тепловых сетей в районе 23-й школы. А сегодня работа кипит вдоль проезжей части по улице Ворошилова. Производится восстановление и укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках.

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Также глава муниципального образования Керчи Николай ГУСАКОВ сегодня проинспектировал ход работ по улице Ульяновых в районе Семи Ветров.

«Пока производится подготовка основания, демонтируется пришедшая в негодность дорожная одежда. Впоследствии подрядчик асфальтирует съезд с основной дороги и ремонт дорожного полотна в кармане для остановки общественного транспорта», — пишет депутат на своей странице в социальной сети «Facebook».

На улице Ульяновых выполняется восстановление дорожного покрытия по дороге к школе № 19. На этом участке работы выполняются подрядчиком «Крым-Донбасс».

Работы по благоустройству Керчи продолжаются

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