Работы по благоустройству Молодёжного парка завысили на 2 000 000 рублей

Прокуратура города Керчи провела проверку, в которой выявила, что заказчик работ завысил стоимость материалов на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Республики Крым.

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«Прокуратура г. Керчи провела проверку исполнения требований законодательства при расходовании денежных средств, выделенных на проведение работ по благоустройству территории парка «Молодежный», — уточнили в ведомстве.

Керченской прокуратурой было установлено, что при формировании сметной документации были неправильно определены расценки стоимости материалов. Из-за этого расходы на благоустройства парка были завышены на 2 миллиона рублей.

«Материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации г. Керчи по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — написали в ведомстве.

За ходом расследования следит прокуратура города Керчи.

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