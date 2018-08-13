Работы по укреплению склонов Митридата приостановлены

Укрепление склона горы Митридат приостановлено. Культурное наследие под угрозой .

В рамках международной конференции по археологии и истории с докладом выступила генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» Умрихина Татьяна Викторовна. Она отметила, что в настоящее время работы по укреплению склона горы в рамках реконструкции митридатских лестниц по федеральной программе остановлены. Авторам предложена разработка нового технического решения.

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Дело в том, что противооползневые работы на юго-восточном склоне горы Митридат приводят к утрате культурного наследия.

«Государственный комитет выдал разрешение на выполнение анкерных работ без экспертизы и без раздела «археология» в проекте. На данный момент есть большое анкерное поле, в котором и было выполнено бурление скважин на глубину 30 метров с установкой анкеров (сейчас их 704). В анкеры под давлением был залит бетон, что исключает дальнейшее проведение археологических исследований на этом участке», — рассказала Татьяна Викторовна.

По ее словам работы выполнялись без предварительного археологического исследования на территории горы Митридат.

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