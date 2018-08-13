Работы по восстановлению Комсомольского парка идут полным ходом

Работы по восстановлению Комсомольского парка будут проходить в два этапа – в 2018 и 2019 году. Об этом на своей официальной странице Facebook написал глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН.

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Разделение работ на два этапа связано с тем, что необходимо большие объемы денежных средств.

«На сегодняшний день нами заключено 3 контракта, определены подрядчики и фронт работ, которые должны быть окончены до 1 октября. Работами в парке займутся: ООО «Стройгарант», которые выполнят работы по благоустройству; ООО «Армаф» установит малые архитектурные формы; ООО «Инженерный центр» «Промис» установит уличное освещение», — написал Сергей БОРОЗДИН.

Кроме того, в парке планируется разместить малые архитектурные формы и облагородить прилегающие к нему территории.

Глава администрации уверен, что первый этап реконструкции принесет в парк множество приятных и существенных изменений, которые порадуют жителей нашего города.

Фото: Facebook аккаунт Сергея БОРОЗДИНА

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