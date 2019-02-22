Работы ведутся в любую погоду: ремонт на Айвазовского выполнен на 100%

Сегодня по улице Айвазовского уложили верхний слой асфальта, но работы осложняются погодными условиями. Об этом сообщает на своей странице в «FACEBOOK» Сергей БОРОЗДИН.

«Сейчас на месте еще работает тяжелая техника, асфальтируется второй слой примыкания к дороге. Всего на улице 14 съездов. Полное завершение работ оттягивается из-за дождя», — пишет глава администрации Керчи.

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В ближайшее время будут установлены знаки, ограничивающие движение, и дорогу, протяженностью более 700 метров, наконец откроют для проезда.