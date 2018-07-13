Раритетные автомобили проехали по Крымскому мосту

Примерно 40 ретро-автомобилей проехали сегодня по Крымскому мосту. В их числе был единственный в России Chevrolet Sedan Delivery 1955 года и кабриолет Chevrolet Impala 1958 года выпуска. Раритетные автомобили направляются для участия в первом крымском фестивале «Мост», который начнется в пятницу вечером в Ялте. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС пресс-секретарь фестиваля Яна КОВАЛЕНКО.

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«Первый проезд уникальных автомобилей по Крымскому мосту стал для всех участников пробега большим праздником. Автомобили были украшены флагами России, Республики Крым, города Ялта. Настроение было великолепным, это был восторг. Мост соединяет не только два берега, но и соединяет сердца всех россиян», — сказала Коваленко.

Фестиваль продлится до 15 июля, а главными его участниками, станут раритетные, редкие и получившие статус культовых автомобили 1950-70-х годов и более поздние модели. На фестивале также будут представлены автомобили, которые являются единственными экземплярами в России.

«Основная цель фестиваля — это популяризация автотуризма в Крым, после того как была запущена автодорожная часть Крымского моста. Мы хотим показать, что Крым — это очень классное место для автомобильного туризма и сейчас все дороги ведут в Крым», — сказала КОВАЛЕНКО.

А уже завтра будет организована гонка автомобилей по горному серпантину с плато горы Ай-Петри с высоты около 1,2 км.

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