Расчленил и выбросил в море: крымчанин может лишиться свободы на 15 лет за убийство

Крымчанин может лишиться свободы на 15 лет за убийство и сокрытие тела пострадавшего. Об этом пишет Крыминформ с ссылкой на пресс-службу главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.
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Убийство совершил житель Кировского района Крыма.
«Обвиняемым в совершении особо тяжкого преступления оказался местный житель, который, руководствуясь мотивом ревности, действуя умышленно, с целью причинения смерти нанес потерпевшему один удар клинком ножа в жизненно важную часть тела – грудь, от которого потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении от пресс-службы.
Подозреваемый попытался скрыть своё преступление, расчленив и упаковав труп потерпевшего в мусорные пакеты, после чего выбросил их в море.
На данный момент, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а максимальное лишение свободы может достигать 15 лет.