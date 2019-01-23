Раскрыта кража из торгового павильона Керчи

Полицейские Керчи вернули похищенную из киоска кофе-машину местному предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Ранее в полицию поступил сигнал о краже кофе-машины из одного из торговых павильонов города Керчи. Сотрудники полиции отдела № 2 УМВД России по городу Керчи провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был обнаружен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 39-летний керчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищения имущества.

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Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, как произошла кража. В ночное время в одном из районов города злоумышленник проник внутрь торгового павильона, отогнув роллеты. Мужчина похитил дорогостоящую кофе-машину и заодно прихватил микроволновую печь и некоторые продукты питания.

При задержании подозреваемого похищенное имущество было передано в полицию частично, так как продукты питания мужчина уже съел, а микроволновую печь выбросил в мусор.

Преступнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража или тайное хищение чужого имущества). Мужчине грозит наказание в виде крупного штрафа либо лишение свободы до пяти лет. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.