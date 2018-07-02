С керченского автовокзала отправляются маршруты по разным направлениям: не только по Крыму, но и по материковой части России.
Особенно актуальны путешествия в летний период отпусков и каникул.
С расписанием автобусов междугороднего соединения можно ознакомится на сайте kerchinfo.com.
Расписание движения междугородних автобусов от Керчи
|Маршрут следования
|Время
|Период
|Отправление
|Прибытие
|Керчь
|Армянск
|07-30
|15-25
|Севастополь
|Астрахань
|17-45
|12-50
|через день
|Керчь
|Аэропорт
|07-25
|11-55
|Керчь
|Аэропорт
|11-50
|16-20
|Керчь
|Аэропорт
|17-35
|22-10
|Симферополь АВ
|Брянск
|13-05
|15-00
|ср пт вс
|Севастополь
|Волгоград
|20-27
|12-55
|вт чт сб
|Симферополь
|Геленджик(ч/з Анапу)
|11-20
|18-17
|через день
|Керчь
|Горностаевка
|08-55
|09-20
|Керчь
|Горностаевка
|11-30
|11-55
|Керчь
|Горностаевка
|14-35
|15-00
|Керчь
|Горностаевка
|16-25
|16-50
|Керчь
|Горностаевка
|18-20
|18-55
|Севастополь
|Грозный
|14-30
|09-10
|через день
|Симферополь
|Грозный
|17-20
|11-10
|через день
|Евпатория
|Дербент
|02-45
|05-44
|Краснодар
|Джанкой
|00-55
|05-20
|Керчь
|Джанкой
|05-40
|11-50
|Керчь
|Джанкой
|11-20
|16-05
|Керчь
|Джанкой
|12-40
|17-45
|Керчь
|Джанкой
|15-50
|20-15
|Севастополь
|Донецк
|15-35
|08-35
|ср сб
|Ялта
|Донецк
|21-50
|14-30
|пт
|Керчь
|Евпатория (ч/з Аэропорт)
|08-50
|15-25
|пн ср пт
|Керчь
|Евпатория (ч/з Аэропорт)
|13-25
|19-45
|Керчь
|Евпатория (ч/з Аэропорт)
|14-20
|20-05
|Ялта
|Ессентуки
|19-35
|11-20
|пт
|Симферополь
|Краснодар
|11-10
|17-25
|Севастополь
|Краснодар (ч/з Новороссийск)
|11-20
|22-00
|Ялта
|Краснодар
|13-45
|21-20
|Севастополь
|Краснодар (ч/з Крымск)
|16-10
|22-00
|Евпатория
|Краснодар
|21-25
|05-30
|через день
|Севастополь
|Краснодар
|21-35
|05-20
|через день
|Евпатория
|Краснодар
|22-10
|05-00
|Джанкой
|Краснодар
|23-20
|06-20
|через день
|Севастополь
|Краснодар
|23-40
|06-50
|Севастополь
|Крымск
|23-45
|07-00
|через день
|Ялта
|Луганск
|00-50
|16-00
|пн
|Ялта
|Луганск
|19-55
|16-55
|вт пт
|Ялта
|Москва
|10-00
|11-15
|через день
|Севастополь
|Москва
|13-55
|18-25
|вт пт
|Симферополь
|Москва
|16-20
|17-00
|ср
|Севастополь
|Москва
|18-20
|20-30
|чт вс
|Севастополь
|Невинномысск
|22-05
|09-05
|чт вс
|Севастополь
|Новороссийск
|23-45
|05-35
|через день
|Судак
|Порт-Крым
|10-15
|10-35
|Севастополь
|Порт-Крым
|15-55
|16-15
|Евпатория
|Пятигорск
|01-00
|17-15
|Севастополь
|Пятигорск
|18-10
|10-50
|Севастополь
|Ростов-на-Дону АВ
|01-00
|11-15
|через день
|Евпатория
|Ростов-на-Дону АВ
|02-55
|13-10
|13, 22, 02, 18
|Ялта
|Ростов-на-Дону АВ
|21-00
|06-55
|Севастополь
|Ростов-на-Дону АВ
|21-05
|07-19
|Ялта
|Ростов-на-Дону АВ
|22-30
|07-00
|Севастополь
|Ростов-на-Дону АВ
|22-50
|08-00
|Керчь
|Саки
|18-00
|22-50
|Керчь
|Севастополь
|05-00
|10-50
|Керчь
|Севастополь
|06-05
|11-50
|Керчь
|Севастополь
|06-20
|15-05
|Керчь
|Севастополь
|07-45
|13-50
|Керчь
|Севастополь
|08-25
|14-40
|Керчь
|Севастополь
|10-40
|16-50
|Керчь
|Севастополь
|11-30
|17-30
|Керчь
|Севастополь
|12-50
|18-50
|Керчь
|Севастополь
|14-35
|20-00
|Керчь
|Севастополь
|15-00
|21-00
|Керчь
|Севастополь
|15-40
|21-20
|Керчь
|Севастополь
|16-05
|23-10
|Порт-Крым
|Севастополь
|18-40
|23-55
|Керчь
|Симферополь АВ
|05-30
|09-30
|Керчь
|Симферополь АВ
|05-50
|09-15
|Керчь
|Симферополь АВ
|06-40
|10-25
|Керчь
|Симферополь АВ
|07-25
|12-30
|Керчь
|Симферополь АВ
|09-40
|14-00
|Керчь
|Симферополь АВ
|10-55
|15-15
|Керчь
|Симферополь АВ
|11-50
|15-50
|Керчь
|Симферополь АВ
|13-50
|18-35
|Керчь
|Симферополь ЖДВ
|16-30
|20-00
|Керчь
|Симферополь ЖДВ
|17-35
|21-40
|Ялта
|Сочи
|18-40
|06-40
|через день
|Севастополь
|Сочи
|20-35
|09-15
|Севастополь
|Ставрополь
|21-40
|08-45
|Порт-Крым
|Судак
|12-30
|16-30
|Керчь
|Черноморское
|15-15
|23-10
|Керчь
|Щёлкино (ч/з Заветное)
|05-35
|08-45
|вт пт
|Керчь
|Щёлкино (ч/з Белинское)
|06-40
|09-10
|вт пт
|Керчь
|Щёлкино
|06-45
|08-20
|Керчь
|Щёлкино
|10-00
|11-40
|Керчь
|Щёлкино
|12-15
|13-55
|Керчь
|Щёлкино
|15-50
|17-35
|Ялта
|Шуя (ч/з Москву)
|20-00
|23-40
|пн сб
|Керчь
|07-05
|13-10
|Керчь
|17-00
|23-00
Керчь — Юркино
|Керчь
|Глазовка
|Юркино
|5-00
|6-00
|5-40
|6-25
|7-25
|7-10
|8-00
|8-25
|—
|10-00
|11-10
|10-50
|11-40
|12-50
|12-30
|13-20
|14-10
|—
|15-00
|16-10
|15-50
|16-30
|17-00
|—
|17-40
|18-35
|18-20
|19-00
|19-20
|—
Расписание движения автобуса №75
по маршруту общего пользования
«Керчь-Нижнезаморское»
|Керчь
|Нижнезаморское
|6-30
|8-00
|10-20
|11-50
|13-45
|15-30
|17-15
|18-45
Расписание движения автобуса №70
по маршруту общего пользования
«Керчь-Новониколаевка»
|Керчь
|Новониколаевка
|6-20
|9-30
|10-50
|12-10
|13-30
|16-05
|17-20
№64 КЕРЧЬ-БОНДАРЕНКОВО
|№
п/п
|Отправление
Керчь (автовокзал)
|Отправление
Бондаренково
|Место
отправления
|1
|06-40
|07-05
|Платформа №6
|2
|07-30
|07-55
|3
|11-00
|11-25
|4
|13-30
|13-55
|5
|15-30
|15-55
|6
|17-30
|17-55
№67 КЕРЧЬ-ЗАВЕТНОЕ
|№
п/п
|Отправление
Керчь (автовокзал)
|Отправление
Заветное
|Место отправления
|1
|05-00
(пт, вс-до Яковенково)
|06-30
(вт, вс-до Яковенково)
|Платформа маршрутов № 37, 11
|2
|06-30
|07-50
|3
|10-45
|12-10
|4
|13-15
|14-35
|5
|16-00
(пт, вс-до Яковенково)
|17-20
(вт, вс-до Яковенково)
|6
|17-50
|19-00
№69 КЕРЧЬ-КУРОРТНОЕ
|№
п/п
|Отправление
Керчь (автовокзал)
|Отправление
Курортное
|Место отправления
|1
|06-30
|07-00
|Платформа маршрутов №7
|2
|10-00
|10-30
|3
|14-30
|15-10
КЕРЧЬ-ГОРНОСТАЕВКА
|№
п/п
|Отправление
Керчь (автовокзал)
|Отправление
Горностаевка
|Место отправления
|1
|—
|06-00
|Платформа №4
|2
|06-25
|07-00
|3
|07-30
|08-00
|4
|08-05
|09-45
|5
|11-30
|12-20
|6
|14-35
|15-15
|7
|16-25
|17-00
|8
|18-20
|19-00
№71 КЕРЧЬ-МАРФОВКА
|№
п/п
|Отправление
Керчь (автовокзал)
|Отправление
Марфовка
|Место отправления
|1
|06-10
|07-00
|Платформа №4
|2
|15-20
|16-20
№72 КЕРЧЬ-ЧИСТОПОЛЬЕ
|№
п/п
|Отправление
Керчь (автовокзал)
|Отправление
Чистополье
|Место отправления
|1
|05-30
кроме СБ и ВС
|05-55
кроме СБ и ВС
|Платформа маршрута №37, 11
|2
|06-30
|07-00
|3
|08-30
|09-10
|4
|11-20
|11-50
|5
|15-10
|15-40
|6
|16-30
|17-05
|7
|18-10
|18-40
|В субботу до Тасуново
|№
п/п
|Отправление
Керчь (автовокзал)
|Отправление
Тасуново
|1
|06-00
|06-40
|2
|12-40
|13-20
|В воскресенье до Тасуново
|№
п/п
|Отправление
Керчь (автовокзал)
|Отправление
Тасуново
|1
|12-40
|13-20
№78 КЕРЧЬ-МАРЬЕВКА (через Челядиново и Огоньки)
|№
п/п
|Отправление
Керчь(автовокзал)
|Отправление
Марьевка
|Место отправления
|1
|04-50
|06-30
|Платформа маршрута №37, 11
|2
|13-05
|14-05
|3
|16-50
|18-10
|В субботу до Пташкино
|1
|А/В
|Пташкино
|04-50
|06-30
|2
|13-05
|14-40
|3
|16-50 (до Марьевки)
|18-10 (из Марьевки)
|В воскресенье
|А/В
|Марьевка
|1
|04-50
|06-30
|2
|13-05
|14-40
|3
|16-50
|18-10
В расписании возможны изменения и дополнения. За подробной информацией обращаться в справочную автовокзала.