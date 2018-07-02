Расписание движения междугородних автобусов от Керчи

С керченского автовокзала отправляются маршруты по разным направлениям: не только по Крыму, но и по материковой части России.

Особенно актуальны путешествия в летний период отпусков и каникул.

С расписанием автобусов междугороднего соединения можно ознакомится на сайте kerchinfo.com.

Расписание движения междугородних автобусов от Керчи

Маршрут следования Время Период Отправление Прибытие Керчь Армянск 07-30 15-25 Севастополь Астрахань 17-45 12-50 через день Керчь Аэропорт 07-25 11-55 Керчь Аэропорт 11-50 16-20 Керчь Аэропорт 17-35 22-10 Симферополь АВ Брянск 13-05 15-00 ср пт вс Севастополь Волгоград 20-27 12-55 вт чт сб Симферополь Геленджик(ч/з Анапу) 11-20 18-17 через день Керчь Горностаевка 08-55 09-20 Керчь Горностаевка 11-30 11-55 Керчь Горностаевка 14-35 15-00 Керчь Горностаевка 16-25 16-50 Керчь Горностаевка 18-20 18-55 Севастополь Грозный 14-30 09-10 через день Симферополь Грозный 17-20 11-10 через день Евпатория Дербент 02-45 05-44 Краснодар Джанкой 00-55 05-20 Керчь Джанкой 05-40 11-50 Керчь Джанкой 11-20 16-05 Керчь Джанкой 12-40 17-45 Керчь Джанкой 15-50 20-15 Севастополь Донецк 15-35 08-35 ср сб Ялта Донецк 21-50 14-30 пт Керчь Евпатория (ч/з Аэропорт) 08-50 15-25 пн ср пт Керчь Евпатория (ч/з Аэропорт) 13-25 19-45 Керчь Евпатория (ч/з Аэропорт) 14-20 20-05 Ялта Ессентуки 19-35 11-20 пт Симферополь Краснодар 11-10 17-25 Севастополь Краснодар (ч/з Новороссийск) 11-20 22-00 Ялта Краснодар 13-45 21-20 Севастополь Краснодар (ч/з Крымск) 16-10 22-00 Евпатория Краснодар 21-25 05-30 через день Севастополь Краснодар 21-35 05-20 через день Евпатория Краснодар 22-10 05-00 Джанкой Краснодар 23-20 06-20 через день Севастополь Краснодар 23-40 06-50

Севастополь Крымск 23-45 07-00 через день Ялта Луганск 00-50 16-00 пн Ялта Луганск 19-55 16-55 вт пт Ялта Москва 10-00 11-15 через день Севастополь Москва 13-55 18-25 вт пт Симферополь Москва 16-20 17-00 ср Севастополь Москва 18-20 20-30 чт вс Севастополь Невинномысск 22-05 09-05 чт вс Севастополь Новороссийск 23-45 05-35 через день Судак Порт-Крым 10-15 10-35 Севастополь Порт-Крым 15-55 16-15 Евпатория Пятигорск 01-00 17-15 Севастополь Пятигорск 18-10 10-50 Севастополь Ростов-на-Дону АВ 01-00 11-15 через день Евпатория Ростов-на-Дону АВ 02-55 13-10 13, 22, 02, 18 Ялта Ростов-на-Дону АВ 21-00 06-55 Севастополь Ростов-на-Дону АВ 21-05 07-19 Ялта Ростов-на-Дону АВ 22-30 07-00 Севастополь Ростов-на-Дону АВ 22-50 08-00 Керчь Саки 18-00 22-50 Керчь Севастополь 05-00 10-50 Керчь Севастополь 06-05 11-50 Керчь Севастополь 06-20 15-05 Керчь Севастополь 07-45 13-50 Керчь Севастополь 08-25 14-40 Керчь Севастополь 10-40 16-50 Керчь Севастополь 11-30 17-30 Керчь Севастополь 12-50 18-50 Керчь Севастополь 14-35 20-00 Керчь Севастополь 15-00 21-00 Керчь Севастополь 15-40 21-20 Керчь Севастополь 16-05 23-10 Порт-Крым Севастополь 18-40 23-55 Керчь Симферополь АВ 05-30 09-30 Керчь Симферополь АВ 05-50 09-15 Керчь Симферополь АВ 06-40 10-25 Керчь Симферополь АВ 07-25 12-30 Керчь Симферополь АВ 09-40 14-00 Керчь Симферополь АВ 10-55 15-15 Керчь Симферополь АВ 11-50 15-50 Керчь Симферополь АВ 13-50 18-35 Керчь Симферополь ЖДВ 16-30 20-00 Керчь Симферополь ЖДВ 17-35 21-40 Ялта Сочи 18-40 06-40 через день Севастополь Сочи 20-35 09-15 Севастополь Ставрополь 21-40 08-45 Порт-Крым Судак 12-30 16-30 Керчь Черноморское 15-15 23-10 Керчь Щёлкино (ч/з Заветное) 05-35 08-45 вт пт Керчь Щёлкино (ч/з Белинское) 06-40 09-10 вт пт Керчь Щёлкино 06-45 08-20 Керчь Щёлкино 10-00 11-40 Керчь Щёлкино 12-15 13-55 Керчь Щёлкино 15-50 17-35 Ялта Шуя (ч/з Москву) 20-00 23-40 пн сб Керчь 07-05 13-10 Керчь 17-00 23-00

Керчь — Юркино

Керчь Глазовка Юркино 5-00 6-00 5-40 6-25 7-25 7-10 8-00 8-25 — 10-00 11-10 10-50 11-40 12-50 12-30 13-20 14-10 — 15-00 16-10 15-50 16-30 17-00 — 17-40 18-35 18-20 19-00 19-20 —

Расписание движения автобуса №75

по маршруту общего пользования

«Керчь-Нижнезаморское»

Керчь Нижнезаморское 6-30 8-00 10-20 11-50 13-45 15-30 17-15 18-45

Расписание движения автобуса №70

по маршруту общего пользования

«Керчь-Новониколаевка»



Керчь Новониколаевка 6-20 9-30 10-50 12-10 13-30 16-05 17-20

№64 КЕРЧЬ-БОНДАРЕНКОВО

№

п/п Отправление

Керчь (автовокзал) Отправление

Бондаренково Место

отправления 1 06-40 07-05 Платформа №6 2 07-30 07-55 3 11-00 11-25 4 13-30 13-55 5 15-30 15-55 6 17-30 17-55

№67 КЕРЧЬ-ЗАВЕТНОЕ

№

п/п Отправление

Керчь (автовокзал) Отправление

Заветное Место отправления 1 05-00

(пт, вс-до Яковенково) 06-30

(вт, вс-до Яковенково) Платформа маршрутов № 37, 11 2 06-30 07-50 3 10-45 12-10 4 13-15 14-35 5 16-00

(пт, вс-до Яковенково) 17-20

(вт, вс-до Яковенково) 6 17-50 19-00

№69 КЕРЧЬ-КУРОРТНОЕ

№

п/п Отправление

Керчь (автовокзал) Отправление

Курортное Место отправления 1 06-30 07-00 Платформа маршрутов №7 2 10-00 10-30 3 14-30 15-10

КЕРЧЬ-ГОРНОСТАЕВКА

№

п/п Отправление

Керчь (автовокзал) Отправление

Горностаевка Место отправления 1 — 06-00 Платформа №4 2 06-25 07-00 3 07-30 08-00 4 08-05 09-45 5 11-30 12-20 6 14-35 15-15 7 16-25 17-00 8 18-20 19-00

№71 КЕРЧЬ-МАРФОВКА

№

п/п Отправление

Керчь (автовокзал) Отправление

Марфовка Место отправления 1 06-10 07-00 Платформа №4 2 15-20 16-20

№72 КЕРЧЬ-ЧИСТОПОЛЬЕ

№

п/п Отправление

Керчь (автовокзал) Отправление

Чистополье Место отправления 1 05-30

кроме СБ и ВС 05-55

кроме СБ и ВС Платформа маршрута №37, 11 2 06-30 07-00 3 08-30 09-10 4 11-20 11-50 5 15-10 15-40 6 16-30 17-05 7 18-10 18-40 В субботу до Тасуново №

п/п Отправление

Керчь (автовокзал) Отправление

Тасуново 1 06-00 06-40 2 12-40 13-20 В воскресенье до Тасуново №

п/п Отправление

Керчь (автовокзал) Отправление

Тасуново 1 12-40 13-20

№78 КЕРЧЬ-МАРЬЕВКА (через Челядиново и Огоньки)

№

п/п Отправление

Керчь(автовокзал) Отправление

Марьевка Место отправления 1 04-50 06-30 Платформа маршрута №37, 11 2 13-05 14-05 3 16-50 18-10 В субботу до Пташкино 1 А/В Пташкино 04-50 06-30 2 13-05 14-40 3 16-50 (до Марьевки) 18-10 (из Марьевки) В воскресенье А/В Марьевка 1 04-50 06-30 2 13-05 14-40 3 16-50 18-10

В расписании возможны изменения и дополнения. За подробной информацией обращаться в справочную автовокзала.

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