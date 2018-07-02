Расписание движения междугородних автобусов от Керчи

Расписание движения междугородних автобусов от Керчи

С керченского автовокзала отправляются маршруты по разным направлениям: не только по Крыму, но и по материковой части России.

Особенно актуальны путешествия в летний период отпусков и каникул.

С расписанием автобусов междугороднего соединения можно ознакомится на сайте kerchinfo.com.

Расписание движения междугородних автобусов от Керчи

Маршрут следования Время Период
Отправление Прибытие
Керчь Армянск 07-30 15-25
Севастополь Астрахань 17-45 12-50 через день
Керчь Аэропорт 07-25 11-55
Керчь Аэропорт 11-50 16-20
Керчь Аэропорт 17-35 22-10
Симферополь АВ Брянск 13-05 15-00 ср пт вс
Севастополь Волгоград 20-27 12-55 вт чт сб
Симферополь Геленджик(ч/з Анапу) 11-20 18-17 через день
Керчь Горностаевка 08-55 09-20
Керчь Горностаевка 11-30 11-55
Керчь Горностаевка 14-35 15-00
Керчь Горностаевка 16-25 16-50
Керчь Горностаевка 18-20 18-55
Севастополь Грозный 14-30 09-10 через день
Симферополь Грозный 17-20 11-10 через день
Евпатория Дербент 02-45 05-44
Краснодар Джанкой 00-55 05-20
Керчь Джанкой 05-40 11-50
Керчь Джанкой 11-20 16-05
Керчь Джанкой 12-40 17-45
Керчь Джанкой 15-50 20-15
Севастополь Донецк 15-35 08-35 ср сб
Ялта Донецк 21-50 14-30 пт
Керчь Евпатория (ч/з Аэропорт) 08-50 15-25 пн ср пт
Керчь Евпатория (ч/з Аэропорт) 13-25 19-45
Керчь Евпатория (ч/з Аэропорт) 14-20 20-05
Ялта Ессентуки 19-35 11-20 пт
Симферополь Краснодар 11-10 17-25
Севастополь Краснодар (ч/з Новороссийск) 11-20 22-00
Ялта Краснодар 13-45 21-20
Севастополь Краснодар (ч/з Крымск) 16-10 22-00
Евпатория Краснодар 21-25 05-30 через день
Севастополь Краснодар 21-35 05-20 через день
Евпатория Краснодар 22-10 05-00
Джанкой Краснодар 23-20 06-20 через день
Севастополь Краснодар 23-40 06-50

 

Севастополь Крымск 23-45 07-00 через день
Ялта Луганск 00-50 16-00 пн
Ялта Луганск 19-55 16-55 вт  пт
Ялта Москва 10-00 11-15 через день
Севастополь Москва 13-55 18-25 вт пт
Симферополь Москва 16-20 17-00 ср
Севастополь Москва 18-20 20-30 чт вс
Севастополь Невинномысск 22-05 09-05 чт вс
Севастополь Новороссийск 23-45 05-35 через день
Судак Порт-Крым 10-15 10-35
Севастополь Порт-Крым 15-55 16-15
Евпатория Пятигорск 01-00 17-15
Севастополь Пятигорск 18-10 10-50
Севастополь Ростов-на-Дону АВ 01-00 11-15 через день
Евпатория Ростов-на-Дону АВ 02-55 13-10 13, 22, 02, 18
Ялта Ростов-на-Дону АВ 21-00 06-55
Севастополь Ростов-на-Дону АВ 21-05 07-19
Ялта Ростов-на-Дону АВ 22-30 07-00
Севастополь Ростов-на-Дону АВ 22-50 08-00
Керчь Саки 18-00 22-50
Керчь Севастополь 05-00 10-50
Керчь Севастополь 06-05 11-50
Керчь Севастополь 06-20 15-05
Керчь Севастополь 07-45 13-50
Керчь Севастополь 08-25 14-40
Керчь Севастополь 10-40 16-50
Керчь Севастополь 11-30 17-30
Керчь Севастополь 12-50 18-50
Керчь Севастополь 14-35 20-00
Керчь Севастополь 15-00 21-00
Керчь Севастополь 15-40 21-20
Керчь Севастополь 16-05 23-10
Порт-Крым Севастополь 18-40 23-55
Керчь Симферополь АВ 05-30 09-30
Керчь Симферополь АВ 05-50 09-15
Керчь Симферополь АВ 06-40 10-25
Керчь Симферополь АВ 07-25 12-30
Керчь Симферополь АВ 09-40 14-00
Керчь Симферополь АВ 10-55 15-15
Керчь Симферополь АВ 11-50 15-50
Керчь Симферополь АВ 13-50 18-35
Керчь Симферополь ЖДВ 16-30 20-00
Керчь Симферополь ЖДВ 17-35 21-40
Ялта Сочи 18-40 06-40 через день
Севастополь Сочи 20-35 09-15
Севастополь Ставрополь 21-40 08-45
Порт-Крым Судак 12-30 16-30
Керчь Черноморское 15-15 23-10
Керчь Щёлкино (ч/з Заветное) 05-35 08-45 вт пт
Керчь Щёлкино (ч/з Белинское) 06-40 09-10 вт пт
Керчь Щёлкино 06-45 08-20
Керчь Щёлкино 10-00 11-40
Керчь Щёлкино 12-15 13-55
Керчь Щёлкино 15-50 17-35
Ялта Шуя (ч/з Москву) 20-00 23-40 пн сб
Керчь 07-05 13-10
Керчь 17-00 23-00

Керчь — Юркино

Керчь Глазовка Юркино
5-00 6-00 5-40
6-25 7-25 7-10
8-00 8-25
10-00 11-10 10-50
11-40 12-50 12-30
13-20 14-10
15-00 16-10 15-50
16-30 17-00
17-40 18-35 18-20
19-00 19-20

Расписание движения автобуса №75
по маршруту общего пользования
«Керчь-Нижнезаморское»

Керчь Нижнезаморское
6-30 8-00
10-20 11-50
13-45 15-30
17-15 18-45

Расписание движения автобуса №70
по маршруту общего пользования
«Керчь-Новониколаевка»

Керчь Новониколаевка
6-20
9-30 10-50
12-10 13-30
16-05 17-20

№64 КЕРЧЬ-БОНДАРЕНКОВО


п/п		 Отправление
Керчь (автовокзал)		 Отправление
Бондаренково		 Место
отправления
1 06-40 07-05 Платформа №6
2 07-30 07-55
3 11-00 11-25
4 13-30 13-55
5 15-30 15-55
6 17-30 17-55

№67 КЕРЧЬ-ЗАВЕТНОЕ


п/п		 Отправление
Керчь (автовокзал)		 Отправление
Заветное		 Место отправления
1 05-00
(пт, вс-до Яковенково)		 06-30
(вт, вс-до Яковенково)		 Платформа маршрутов № 37, 11
2 06-30 07-50
3 10-45 12-10
4 13-15 14-35
5 16-00
(пт, вс-до Яковенково)		 17-20
(вт, вс-до Яковенково)
6 17-50 19-00

№69 КЕРЧЬ-КУРОРТНОЕ


п/п		 Отправление
Керчь (автовокзал)		 Отправление
Курортное		 Место отправления
1 06-30 07-00 Платформа маршрутов №7
2 10-00 10-30
3 14-30 15-10

КЕРЧЬ-ГОРНОСТАЕВКА


п/п		 Отправление
Керчь (автовокзал)		 Отправление
Горностаевка		 Место отправления
1 06-00 Платформа №4
2 06-25 07-00
3 07-30 08-00
4 08-05 09-45
5 11-30 12-20
6 14-35 15-15
7 16-25 17-00
8 18-20 19-00

№71 КЕРЧЬ-МАРФОВКА


п/п		 Отправление
Керчь (автовокзал)		 Отправление
Марфовка		 Место отправления
1 06-10 07-00 Платформа №4
2 15-20 16-20

 №72 КЕРЧЬ-ЧИСТОПОЛЬЕ


п/п		 Отправление
Керчь (автовокзал)		 Отправление
Чистополье		 Место отправления
1 05-30
кроме СБ и ВС		 05-55
кроме СБ и ВС		 Платформа маршрута №37, 11
2 06-30 07-00
3 08-30 09-10
4 11-20 11-50
5 15-10 15-40
6 16-30 17-05
7 18-10 18-40
В субботу до Тасуново

п/п		 Отправление
Керчь (автовокзал)		 Отправление
Тасуново
1 06-00 06-40
2 12-40 13-20
В воскресенье до Тасуново

п/п		 Отправление
Керчь (автовокзал)		 Отправление
Тасуново
1 12-40 13-20

№78 КЕРЧЬ-МАРЬЕВКА (через Челядиново и Огоньки)


п/п		 Отправление
Керчь(автовокзал)		 Отправление
Марьевка		 Место отправления
1 04-50 06-30 Платформа маршрута №37, 11
2 13-05 14-05
3 16-50 18-10
В субботу до Пташкино
1 А/В Пташкино
04-50 06-30
2 13-05 14-40
3 16-50 (до Марьевки) 18-10 (из Марьевки)
В воскресенье
А/В Марьевка
1 04-50 06-30
2 13-05 14-40
3 16-50 18-10

В расписании возможны изменения и дополнения. За подробной информацией обращаться в справочную автовокзала.

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