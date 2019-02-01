Распространителей наркотиков в Керчи осудили на 6 и 7 лет

Керченским городским судом вынесен приговор двум жителям Севастополя, распространявшим наркотики на территории Керчи. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Керчи.

Злоумышленники, используя так называемую систему «закладок», занимались распространением наркотических веществ в Керчи. Всего в тайниках наркоторговцев и при них было обнаружено и после изъято 130 свертков с синтетическим наркотиком класса амфетаминов.

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На основании предоставленных доказательств двое севастопольцев 30 и 32 лет были признаны виновными в совершении преступления «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных в крупном размере».

В отношении злоумышленников Керченский городской суд вынес приговор и назначил наказание в виде 6 и 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.