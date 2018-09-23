Рассвет с Крымским мостом (ВИДЕО)

Многим непонятна притягательность маленького восточного города Крыма для жителей остальных регионов полуострова, материковой России, Украины и всего мира, но журналисты КерчьИНФО вместе с керчанами заметили, что нет ничего прекраснее девственного рассвета на горе Митридат.

Гора Митридат – одна из самых высоких точек города Керчь. С нее всегда открывается чудесный вид, однако при наступлении вечера он становится еще более завораживающим.

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Жаркое солнце, которое к вечеру остыло, садится за горизонт, оставляя на воде причудливые следы. Корабли, паромы и катера, которые не останавливаясь ходят по морю, а великолепный вид на самое популярное сооружение полуострова – Крымский мост, не оставляет равнодушным никого.

Рассвет с Крымским мостом

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