Разбирательства с «КП Аршинцево» дошло до уголовного дела и миллионных долгов

Аршинцево самый грязный район города. Кто довел его до такого состояния?

Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН рассказал о ситуации в МУП МОГОК «КП Аршинцево»:

«Предприятие «КП Аршинцево» находится во второй стадии банкротства под внешним управлением. Нарушения в финансово-хозяйственной деятельности были выявлены еще в 2017 и 2018 году. Тогда по моему поручению контрольно-ревизионным отделом было проведено 2 проверки. Все материалы переданы в прокуратуру и правоохранительные органы. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела в отношении двух предыдущих руководителей предприятия, деятельность которых привела МУП к банкротству. В этом направлении работает следственный комитет».

Администрацией города принимаются меры, чтобы вывести предприятие из бедственного положения. В декабре из сэкономленных управлением единого заказчика средств была погашена задолженность по заработной плате. Был сформирован резервный фонд. Город выделил 2 миллиона 703 тысячи рублей для выплаты задолженности 134 сотрудникам «КП Аршинцево» за октябрь — декабрь 2018 года.

По решению суда полномочия по руководству «КП Аршинцево» переданы арбитражному управляющему. Таким образом, вся хозяйственная деятельность сейчас находится под его контролем. Подписан график реструктуризации задолженности перед предприятием «Крымэнерго». Заработная плата сотрудникам выплачивается.

На сегодняшний день предприятие имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой, перед предприятиями «Керченский комбинат благоустройства» и «Крымэнерго».

Сегодня в обслуживании «КП Аршинцево» находится порядка 150 жилых домов, предприятием оказывается минимальный перечень коммунальных услуг. При этом долг населения перед «КП Аршинцево» составляет 28 000 000 рублей.

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова 24 декабря в администрации города создана межведомственная рабочая группа по вопросам деятельности предприятия. В нее вошли представители Комитета по противодействию коррупции РК, Службы финансового надзора РК, инспекции по жилищному надзору РК, Госкомитета по государственной регистрации и кадастру РК, контрольно счетной комиссии города и сотрудники администрации.

«До 20 февраля будут предоставлены результаты работы комиссии и принято решение по дальнейшей работе коммунального предприятия. Главная цель — предотвратить коррупцию в МУПах и, наконец, навести порядок в районе Аршинцево»