Разбитые фурами дороги в Керчи отремонтируют в следующем году за 600 000 000 рублей

В следующем году в Керчи отремонтируют дороги, которые разбили большегрузы.

С открытием движения грузового транспорта по Крымскому мосту в Керчи и воздух стал чище и дороги свободнее. Фуры больше не едут на переправу. Осталась одна проблема — разбитые большегрузами дороги.

Журналисты КерчьИНФО выяснили, что в следующем году в Керчи отремонтируют 18 улиц, основная часть которых проходит по бывшему маршруту к паромной переправе.

«К 10 декабря подрядчики должны сдать нам проекты по ремонту дорожных сетей. Это коснется улиц Кирова, Клабукова, Казакова и других. Всего 18 улиц. Сергей Вадимович будет запрашивать финансирование для ремонта. Пока предварительная сумма — 600 000 000 рублей», — рассказал начальник УЖКХ Вячеслав КАРПОВ.

Ремонт дорожной сети включает в себя разработку или ремонт ливневой канализации, бордюрный камень и другие элементы в зависимости от конкретного объекта.

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Также Вячеслав Олегович отметил, что в этом году произведут ямочный ремонт по Вокзальному шоссе и некоторым улицам по бывшему маршруту большегрузов.

В этом году завершится ремонт улицы Айвазовского и Марата. На сэкономленные по закупкам деньги планируется отремонтировать участок по улице Горького, в том числе и Горьковский мост.

«По Айвазовского получилась задержка из-за коммунальных сетей и в добавок выяснились некоторые нюансы. Проектом было заложено снять старое дорожное покрытие и положить новое. Но потом выяснилось, что старый асфальт уложили просто на песок и под ним нет основания. А это уже более сложная работа», — рассказал Вячеслав КАРПОВ.

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