Размеры выплат на детей в Крыму

С тех пор, как Крым стал российским, на полуострове начали действовать российские правовые нормы и юридические правила.

Так, оказалось, что в РФ существует ряд выплат, которые полагаются родителям. В нашей стране на детей положены различные единовременные, ежемесячные и другие выплаты.

Подробнее о видах выплат и их размерах читайте на сайте КерчьИНФО.

Размеры выплат на детей в Крыму

16 759,09 руб. – единовременное пособие при рождении ребёнка (выплачивается единоразово)

16 759,09 руб. – единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью (единоразово)

3142,33 руб. – ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком (платится до 1,5 года)

6284,65 руб. – ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми (до 1,5 года)

26 539,76 руб. – единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (единоразово)

11 374,18 руб. – ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

*10 487 руб. – ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, который родился с 1 января 2018 года (платится до 1,5 года)

*10 423 руб. – ежемесячная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2014 года третьего или последующих детей (платится до трёх лет, но только на одного из детей)

*1726,23 руб. – дополнительное пособие на ребёнка (платится раз в квартал)

*5178,69 руб. – на ребёнка матери-одиночке (раз в квартал)

*2589,36 руб. – при уклонении от уплаты алиментов одним из родителей (раз в квартал).

19 762 руб. – ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (платится до 18 лет)

19 424 руб. – денежное содержание приёмным родителям

*до 3000 руб. – ежемесячная государственная помощь в виде социального пособия (выплачивается малообеспеченным семьям, учитываются дети до 18 лет, а при обучении детей по очной форме – до окончания обучения или 23 лет)

*121,54 руб. – ежемесячная денежная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба (выплачивается малообеспеченным семьям, учитываются дети до 18 лет, а при обучении детей по очной форме – до окончания обучения или 23 лет).

Некоторые из выплат (помечены звездочкой) можно получить только в том случае, если доход семьи не превышает установленную сумму. К примеру, чтобы получить выплату при рождении или усыновлении первого ребёнка в размере 10 478 руб., размер дохода членов семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (размер берётся за второй квартал предыдущего года) – в Крыму это 10 634 руб. Таким образом, выходит:

10 634 руб. (прожиточный минимум) *1,5 = 15 951 руб.

То есть доход семьи из трёх человек в течение года не должен превышать 47 853 руб. в месяц.

Другой пример – ежемесячная выплата (10 423 руб.) при рождении или усыновлении третьего или последующих (четвёртого, пятого

и т. д.) детей. Чтобы её получить, доход членов семьи не должен превышать размер, равный 2,5 прожиточного минимума, установленного на душу населения. Здесь расчёт будет таковым:

9289 руб. (прожиточный минимум) *2,5 = 23 222,5 руб.

Получается, что доход семьи из пяти человек, чтобы получить выплату, не должен быть выше 116 112,5 руб. в месяц.

Сотрудники Министерства труда и социальной защиты РК также отмечают, что чем больше в семье детей, тем, соответственно, больше социальных денег можно получить, так как доход семьи будет небольшой (он ведь рассчитан даже на неработающих детей).

Допустим, в семье из трёх детей отец получает минимальную заработную плату и других доходов нет. Тогда, помимо единоразового пособия при рождении ребёнка

(16 759,09 руб.) и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком (6284,65 руб.), можно рассчитывать также на ежемесячную выплату (10 423 руб.). Отказ в предоставлении пособий в связи с превышением доходов не лишает семью права обращаться в любое другое время, в том числе когда доход семьи изменился в меньшую сторону. Допустим, можно будет претендовать на ежемесячное социальное пособие (до 3000 руб.).

Когда обращаться за выплатами на детей?

за единовременным пособием при рождении ребёнка – не позднее шести месяцев со дня рождения;

за ежемесячным пособием по уходу за ребёнком – до достижения им двух лет;

за единовременным пособием жене военнослужащего – не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам;

за ежемесячным пособием на ребёнка военнослужащего – не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим службы по призыву;

за ежемесячной выплатой в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка – в течение 1,5 года со дня рождения ребёнка. Если подать заявление не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка, то выплату можно получать с первого месяца жизни малыша, если же обратиться позже, то назначаться она будет с момента обращения;

за ежемесячной выплатой в случае рождения или усыновления третьего или последующих детей – в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. Если заявление подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка, то выплата назначается с его первого месяца жизни, если обратиться позже полугода, назначать пособие будут, отсчитав шесть месяцев назад;

дополнительное пособие на ребёнка (матери-одиночке и при уклонении родителя от уплаты алиментов) назначается с первого дня месяца, в котором подано заявление, но не ранее месяца проживания в Крыму. Назначается оно на один год, затем его нужно подтвердить;

госпомощь в виде социального пособия для малообеспеченных семей выплачивается с первого дня месяца, в котором было подано заявление, но всего шесть месяцев. Затем выплату можно продлить;

выплату для приобретения социально значимых сортов хлеба можно получать с первого дня месяца, в котором подано заявление. Действовать она будет год, затем выплату нужно подтвердить.

Материнский капитал в Крыму

Если у вас после 1 января 2018 года родился второй ребёнок, то, получив сертификат на выплату материнского (семейного) капитала, вы можете также претендовать на ежемесячную выплату в размере 10 487 рублей. Дублировать выплаты соцзащиты она не будет, так как назначается Пенсионным фондом из ваших личных средств, заложенных в сертификат.

Получить такую помощь можно, если размер среднего дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума – на сегодня это 15 951 рубль на человека. Считаются все – мама, папа и дети. В качестве дохода семьи учитывается зарплата, премии, пенсии, пособия, субсидии, больничные листы, стипендии, алименты и т. д. Не учитываются: доходы от депозитов в банке, доходы от сдачи в аренду жилья и суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета, которые выплачиваются в связи с ЧС.

«Если мама даже получает пособие, но на всех членов семьи получается менее 15 951 рубля, то мы назначаем эту выплату», – подчеркнули в Пенсионном фонде Крыма.

При этом первому ребёнку может быть сколько угодно лет, главное, чтобы второй родился после 1 января 2018 года.

Текст: Крымская газета

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