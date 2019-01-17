Разрешат ли в парках Керчи конные прогулки?

Сегодня в администрации города Керчи прошел прием граждан. Керчане задавали множество вопросов. Один из них коснулся активного отдыха у нас в городе.

Обратились предприниматели, занимающиеся конными прогулками. Просят разрешить предоставлять развлечение в Комсомольском и Молодежном парках, а также на площади Ленина. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

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Глава администрации Керчи дал поручение провести совещание с руководителями МУПов, обслуживающих данные территории, дабы рассмотреть такую возможность с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм, составить маршруты катания на лошадях. И обязательно согласовать эту деятельность с отделом ветеринарии.