Разрушение Пританея: «Как такое достояние привести в такое состояние?»

Керчане подписываю петицию для спасения памятника.

Колоны Пританея Пантикапея накренились.Сейчас их просто подпирают палками, а территорию оградили красно-белой лентой. Согласно официальному заявлению от ВКИКМЗ, работа по восстановлению памятника архитектуры уже началась — заключен договор с проектной организацией.

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Эксперты назвали разрушение колон Пританея преступлением. Что думают сами жители древнейшего города России? Мы собрали несколько комментариев из социальных сетей:

«Такая ситуация с памятником уже не один год. И с каждым годом все хуже и хуже. В прошлом году я своим детям запрещала подходить к строению. Непонятно куда смотрят наши большие и великие работники культуры и истории, или надеются, что на каких -либо Боспорских агонах эта конструкция рухнет и Керчь в очередной раз «прославится» на весь мир», — пишет Виктория Александрова.

«Неужели это то, о чем я предупреждал на протяжении нескольких лет? И здесь устраивали массовые представления с детьми? Бетонная глыба, что наверху известняковых колон весит больше тонны… Счастье, что это произошло не летом!», — мнение Валентина Коваленко.

«Почему ответственные люди с огромным опытом работы допустили такой косяк в прямом и переносном смысле?», — один из многочисленных вопросов постоянного читателя КерчьИНФО Андрея Лунгы.

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«Город-герой…самый древний город России…мало того, что ничего не строим, так и не бережем то, что есть…», — комментарий пользователя Ната Феличита.

«Предлагаю завтра всем массово звонить и писать письма в приемную Президента по этому и другим инцидентам: крепость Ени-Кале, Пантикапей, обелиск Славы ( трещины, кренится), Митридатская лестница ( не выполнение указа Президента), набережная и т.д. И реально писать и звонить! Я уверен что большая часть «забьет» на проблемы! Не ленитесь. Я сейчас живу не в Керчи, но всегда читаю новости и сердце кровью обливается, когда видишь что происходит. Культуру города просто уничтожают!», — запись в одном из сообществ Керчи. Здесь люди активно присоединяются к такому предложению.

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«Вообще последние годы с памятниками истории в Керчи творится черт его знает что!», — пишет Валентин Коваленко.

«Где госпожа Умрихина, что гуляла с Путиным по лестнице Митридатской? Ей бы хотелось задать вопрос — как ? Как такое достояние привести в такое состояние?», — пишет Виктория Кауфман.

Тем временем люди уже подписывают петицию «Спасите Пантикапей в Керчи». Ссылка на петицию здесь.