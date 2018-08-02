Разведывательные аппараты продолжают летать над Крымом

Над южным побережьем Крыма вновь разлетался американский самолет-разведчик. Об этом КерчьИНФО стало известно из Twitter аккаунта Aircraft Spots.
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На этот раз американский самолет-разведчик RC-135V с бортовым номером 64-14848 не ограничился разведкой только южным побережьем Крыма, а пролетел и над берегами Краснодарского края.
Ранее КерчьИНФО уже писало о 3 аналогичных случаях разведки Крыма американскими и британскими разведывательными аппаратами. Данные инциденты продолжаются уже на протяжении месяца.
Фото из социальной сети Twitter сообщества Aircraft Spots
Кроме непосредственной разведки есть и дополнительные цели, например психологические. Приучить людей к тому, что в таких полетах нет ничего ОСОБЕННОГО. Наверняка при попытке отогнать такого «гостя» будет получен протест от Пентагона, типа — американский самолет проводил РУТИННЫЙ (!!) полет и такая реакция не «профессиональна» и не приемлема. Из той же области постоянное присутствие американских кораблей в Черном море. ПРИУЧИТЬ к этому всех: военных, просто народ, власти, чтобы не реагировали или реагировали вяло.
Возникает встречный вопрос: — А что собственно американцы делают здесь… Ответ простой — придвинуть ударные силы максимально ближе к границам России. В ответ нужно как можно быстрее отремонтировать крейсер «Адмирал Нахимов» и, чтобы он постоянно, «РУТИННО» курсировал вдоль атлантического побережья США.