Разведывательные аппараты продолжают летать над Крымом

Над южным побережьем Крыма вновь разлетался американский самолет-разведчик. Об этом КерчьИНФО стало известно из Twitter аккаунта Aircraft Spots.

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На этот раз американский самолет-разведчик RC-135V с бортовым номером 64-14848 не ограничился разведкой только южным побережьем Крыма, а пролетел и над берегами Краснодарского края.

Ранее КерчьИНФО уже писало о 3 аналогичных случаях разведки Крыма американскими и британскими разведывательными аппаратами. Данные инциденты продолжаются уже на протяжении месяца.

Фото из социальной сети Twitter сообщества Aircraft Spots

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