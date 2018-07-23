Разведывательные бронемашины пересекли Керченский пролив (ВИДЕО)

Бронированные разведывательно-дозорные машины форсировали Керченский пролив в рамках проекта «Дорога Мужества».

Вместе со строительством Крымского моста Керченский пролив стали тревожить любители рекордов. Только в этом году уже прошел массовый заплыв и еще предстоит Международный фестиваль парусных видов спорта.

Форсирование Керченского пролива на БРДМ-2 проходит уже второй раз в рамках проекта «Дороги мужества» от Межрегиональной общественной организации «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО». В прошлом году он вошел в книгу рекордов России, как «Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2».

Бронированная разведывательно-дозорная машина имеет невысокую защищенность. Главная особенность — высокая проходимость. Может преодолеть окопы и овраги благодаря полноприводному шасси с регулируемым давлением в шинах и дополнительным выдвижным колесам.

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Но, как показала практика, машина справляется не со всеми препятствиями. Один автомобиль все же застрял в вязкой грязи. Небольшой конфуз оперативно устранили

Машины на старте, экипаж готов, приглашенные гости волнуются. Впереди 16 километров пути по Керченскому проливу. Ветер уже поднял волны, это значительно усложняет ситуацию. Но бояться нечего — форсирование сопровождают 3 катера МЧС и 2 катера от Министерства обороны и еще БК-73 от общественной организации «Батарея 29 бис», на котором проводили съемку журналисты.

Непогода создавала некоторые трудности — иногда волны били с такой силой, что вода попадала в машину через открытые люки.

Стихия не помешала продолжить путь к Керченскому полуострову, однако люки пришлось на некоторое время закрыть.

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Эта «Дорога мужества» посвящена подвигу советских солдат, которые погибли во время Керченско-Эльтигенской десантной операции. Поэтому мы держим путь на Огненную землю. Ориентиром служит «Парус Эльтигена».

Мы были в машине с руководителем Межрегиональной общественной организации «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» Алексеем МИГАЛИНЫМ, он рассказал, что в прошлом году погода была безветренной, а вода спокойной. В этом году ситуация усложнилась, однако это не сравнится с теми условиями при которых проводилась десантная операция.

С приближением к керченскому берегу вода становилась спокойнее. Это позволило экипажу выбраться на борт. Так мы дошли до пункта назначения.

На берегу нас ждали керчане и гости города. С криками «Ура!» люди встретили участников «Дороги мужества».

Здесь почтили память героев Эльтигенского десанта, а экипаж бронемашин получил заслуженные грамоты.

«Дорога мужества». Военные машины пересекли Керченский пролив

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