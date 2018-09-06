Развязка «Тавриды» возле Феодосии почти готова

Развязка трассы «Таврида» возле поселка Приморский, который находится недалеко от Феодосии, готова на 95%. Об этом журналистам Риа Новости Крым рассказал технический руководитель проекта второго этапа крымского строительного управления АО «ВАД» Даниил ТЯПКИН.

«Уже в декабре люди смогут поехать в обход Приморского — развязка готова на 95%. Сейчас ведутся работы по армированию проезжей части путепровода, далее – бетонирование и через 28 суток мы сможем уложить асфальтобетон. Останется смонтировать освещение, сделать разметку».

Читайте: Готовность первой очереди трассы «Таврида» составляет 72% (ВИДЕО)

По словам технического руководителя, больше половины второго участка трассы уже готово.

«Второй этап трассы «Таврида» начинается от поселка Приморский и имеет протяженность 50 километров. На данном этапе заасфальтировано верхнего слоя 81%, нижнего — 39%. Сейчас ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, и они готовы на 71%. Земляное полотно выполнено на 82%, щебеночное основание — на 89%, мостовые сооружения — на 49%. Общая готовность этапа оставляет 55%», — уточнил ТЯПКИН.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.