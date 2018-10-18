Разыскиваются предполагаемые сообщники керченского стрелка

Следствие устанавливает возможных сообщников студента Керченского политехнического колледжа, устроившего массовое убийство в учебном заведении.

По мнению Сергея АКСЁНОВА, студент не мог один устроить стрельбу и взрыв. Стоит задача установить, кто его готовил к преступлению.

Правоохранители ищут предполагаемых сообщников молодого человека.

Также чиновник отметил, что сейчас все учебные заведения Керчи надежно защищены, возле них стоит вооруженная охрана. Об этом сообщает Риа Новости.

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Накануне студент 4 курса Владислав РОСЛЯКОВ устроил стрельбу и взорвал бомбу в своем колледже. Погибли и пострадали люди. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

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