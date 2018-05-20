Реакция Украины на открытие Крымского моста

Несколько дней назад произошло самое ожидаемое событие последних нескольких лет — открытие Крымского моста.

Так, 15 мая вся Керчь, весь Крым, вся Россия (и даже весь мир) наблюдали за первым проездом президента РФ Владимира ПУТИНА по мосту. Уже на следующий день каждый желающий смог прокатиться по мосту самостоятельно.

На протяжении этого периода (а, может быть, и до сегодняшнего дня) во всей России царит праздничная атмосфера: Крым и Россия соединены навсегда. Ликует и пресса, один за одним выпуская материалы, посвященные открытию «Стройки века».

Однако не все журналисты разделяют такое настроение — украинские СМИ отреагировали иначе.

Например, издание «Апостроф» пишет, что Крымский мост придется снести. Ссылаясь на оппозиционного политика Константина БОРОВОГО, журналисты говорят о том, что открытие транспортного перехода — не больше, чем пропагандистская акция. Описывая же первый проезд Владимира ПУТИНА по мосту, сотрудники «Апострофа» пишут, что президент РФ «устроил цирк».

Читайте: Как на Украине хотят использовать Крымский мост?

Украинский эксперт Георгий РОСНОВСКИЙ, приглашенный в эфир службой новостей ТСН, говорит о том, что Крымский мост не простоит более 15 лет. По его мнению, конструкция «построена не в том месте и с вопиющими ошибками».

Не отстают в своих мнениях и официальные лица Украины.

Так, украинский сайт «Обозреватель» приводит высказывание президента Украины Петра ПОРОШЕНКО.

«Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — отметил президент Украины.

Отреагировал на историческое событие и министр иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

«Оба конца моста – это путь в никуда» — пишет чиновник на своей странице в социальной сети Twitter.

И это далеко не полный перечень цитат и взглядов украинской стороны в отношении открытия Крымского моста.

В то же время, представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА, проводившая брифинг в Керчи, заявляет, что такая реакция со стороны Украины является всего лишь актом отчаяния.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.