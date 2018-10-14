Рейсовый автобус выкинуло на обочину после столкновения с грузовиком

В Крыму произошло новое ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба главка МЧС России по РК.
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ДТП произошло в субботу вечером на выезде из Симферополя. Участниками аварии на этот раз стали рейсовый автобус SETRA и самосвал IVECO. К месту происшествия были оперативно направлены службы экстренного реагирования.
После столкновения с грузовиком, автобус выбросило за проезжую часть. По информации ГУ МЧС России, в результате ДТП пострадал водитель автобуса.