Рейсовый автобус выкинуло на обочину после столкновения с грузовиком

В Крыму произошло новое ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба главка МЧС России по РК.

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ДТП произошло в субботу вечером на выезде из Симферополя. Участниками аварии на этот раз стали рейсовый автобус SETRA и самосвал IVECO. К месту происшествия были оперативно направлены службы экстренного реагирования.

После столкновения с грузовиком, автобус выбросило за проезжую часть. По информации ГУ МЧС России, в результате ДТП пострадал водитель автобуса.

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