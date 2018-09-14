Реконструкция Митридатской лестницы дошла до расследования: на что потратили 167 000 000 рублей?

Глава Крыма занялся проблемами с реконструкций Митридатской лестницы. Временно отстранен от должности первый заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия.

Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым не справился с поставленной задачей по реконструкции Митридатской лестницы, которая является одним из объектов ФЦП. Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ:

«В среду моим заместителем Виталием Германовичем Нахлупиным был проведен аудит данного объекта, в результате чего выявлен ряд критических нарушений. Основываясь на имеющихся данных, предполагается нерациональное использование более 167 млн рублей: аварийные работы были неэффективны и, более того, проводились не в зоне кадастровой отметки Митридатской лестницы».

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Сергей Валерьевич выделил особенным пунктом тот факт, что теперь, при выяснении всех обстоятельств, администрация города Керчи и Госком по охране культурного наследия наперегонки обвиняют друг друга.

На время проведения расследования с занимаемой должности сняли первого заместителя председателя Госкомитета Александра ДИДЕНКО.

Кроме того, будет изменен заказчик, так как комитет не справился с поставленной задачей.

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