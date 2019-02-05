Реконструкция Митридатской лестницы скоро продолжится

Проект реконструкции вышел из экспертизы и получил одобрение. Все документы готовы в полном объеме.

Об этом заявил глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН:

«Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц. В конце ноября 2018 года было получено положительное заключение технической части проекта, а сегодня нам выдали заключение о достоверности сметной стоимости».

Также отмечено, что согласно проекту смета на строительство составляет 690 миллионов 335 тысяч рублей. Проектом предусмотрены замена облицовки, а также восстановление декоративных элементов лестницы, конструкции ступеней и плитки площадок, конструкции фундаментов кладки стен и ограждения, демонтаж и реставрация скульптур грифонов и бетонных ваз с последующей их установкой на лестнице. Помимо этого, будут переложены ступени на всех ярусах – там проведут полный демонтаж и замену поврежденных блоков.

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Теперь пакет документов будет пердан в Государственное казенное учреждение «Инвестстрой» РК. Именно ГКУ в соответствии с постановлением Совета министров РК будет выступать заказчикам строительно-монтажных работ, конкурс на определение подрядчика будет проводить Комитет конкурентной политики РК.

«Как правило, тендерные процедуры занимают не более 2 месяцев. Надеюсь, будет определен добросовестный подрядчик, который качественно выполнит строительно-монтажные работы. По графику они должны быть завершены уже в декабре 2019 года», — отметил Сергей Вадимович.