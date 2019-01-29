Реконструкция улицы Айвазовского в Керчи продолжается (ФОТО)

Приблизительно неделю назад возобновилась реконструкция одной из центральных улиц Керчи.

На улице Айвазовского сейчас обрезают ветки на деревьях, ремонтируют дорогу, а также сотрудники водоканала чистят канализацию. Движение автомобилей временно ограничено.

Дорожные рабочие рассказали журналистам КерчьИНФО, что приблизительно неделю назад на улице возобновилась реконструкция, которая была начата еще весной прошлого года. В 2018 году частично был выполнен ремонт, вторую же часть дорожники выполняют сейчас из-за вынужденного перерыва.

В данный момент довольно большой участок дороги, с которого снят слой покрытия, отсыпают щебнем. Затем будут укладывать асфальт.

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При хороших погодных условиях, дорожники обещают сделать дорогу в течение месяца.

Напомним, что реконструкция улицы Айвазовского была начата еще в прошлом году и планировалось завершить работы к лету. Но сроки сдачи неоднократно переносились по разным причинам.

Ремонт улицы Айвазовского в Керчи продолжается