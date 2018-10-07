Реконструкция Ж/Д станции в Багерово идет полным ходом (ФОТО)

В Багерово продолжается масштабная реконструкция железнодорожной станции в рамках строительства Ж/Д подходов к Крымскому мосту.

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Журналистам КерчьИНФО стало известно, что железную дорогу будут продлевать. Для этого уже вырубили деревья возле станции. Саму же станцию никто сносить не собирается.

На данный момент на станции уже демонтированы рельсы и шпалы с двух путей.

КерчьИНФО напоминает, что станция «Багерово» — это финальная точка Ж/Д подхода к Крымскому мосту, а общая протяженность данного подхода будет 18 километров.

Реконструкция Ж/Д станции «Багерово»

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