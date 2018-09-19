Реконструкция ЖД станции «Багерово» (ФОТО)

В рамках строительства железной дороги к Крымскому мосту проходит масштабная реконструкция станции «Багерово».

Железнодорожная станция в «Багерово» на стадии реконструкции. Сейчас уже демонтированы рельсы и шпалы с двух путей.

Станция «Багерово» — финальная точка железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Общая протяженность подхода — 18 километров. Это двухпутная железная дорога от Крымского моста по Керченскому полуострову.

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В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту, в трех километрах от Керчи возведут станцию «Керчь-Южная».

Все подробности о масштабной стройке на полуострове читайте на сайте КерчьИНФО.

Реконструкция станции в Багерово

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