Ремонт акриловой ванны своими руками: все подробности и методики

В этой статье мы детально рассмотрим процедуру ремонта акриловой ванны своими руками. Хоть ванны из акрила и чуть более подвержены к возникновению различного рода дефектов, покупателю не стоит сразу рассматривать другие типы ванн. Ради справедливости стоит отметить, что повредить ванну можно и из других материалов, но если Вы вдруг все же окажитесь «счастливчиком» обладателем дефекта на акриловой ванне, что вообще бывает редко, акрил достаточно просто ремонтируется, и цена на его ремонт значительно ниже. Очень кратко еще несколько доводов в пользу акриловой ванны по сравнению с другими материалами, такими как чугун, метал или пвх (если Вы еще не купили ванну и рассматриваете все за и против):

На рынке предлагается огромное многообразие форм, размеров и моделей различного дизайна. Объясняется это простотой изготовления. Нагретый лист специального состава синтетического полимера просто помещается в пресс-форму. Форма может иметь разный вид и глубину.

Изделие имеет небольшой вес, что облегчает транспортировку и монтаж.

Менее шумная чаша при падении струи или других подобных воздействий.

Вода в акриловой ванной остывает гораздо медленнее чем в чугунной или металической.

Поверхность ванны лишена скользкого покрытия, что обеспечивает безопасность.

Состав материала полностью гигиеничен.

Изделие не требует особого ухода.

Возможность комплектовать гидромассажем.

Благодарим за помощь в написании статьи специалистов компании Мирсант — производителя акриловых ванн в Краснодаре.

Как избежать ремонта акриловой ванны

Прежде чем перейти к описанию процедур ремонта и устранения дефектов, стоит остановиться на том, как этого не допустить. Акрил является веществом полимерного состава, имеет очень высокие технические и эксплуатационные свойства. Он износостойкий и твердый. Прочный при распределенной нагрузке. Однако при эксплуатации следует придерживаться таких правил:

Не стоит ставить в ванну тазы из жесткого материала, потому что могут образоваться сколы, трещины, пробоины.

Не допускайте падения в ванну тяжелых предметов и иных повреждений механического характера.

Не допускайте ударов острыми предметами.

Нельзя использовать агрессивные моющие средства, в особенности с абразивом и бытовую химию с сильнодействующим химическим составом, такие как кислотосодержащие.

Если акриловая ванна была повреждена, то не стоит расстраиваться, так как существует несколько способов ремонта, которые приведут ее в первозданный вид. Можно конечно обратиться за услугой ремонта к квалифицированному специалисту. Однако это также может обойтись слишком дорого. Поэтому многим будет интересен самостоятельный ремонт. Этот способ займет минимум времени и станет наиболее рациональным при небольшом бюджете. А информация ниже поможет Вам определиться в стратегии.

Итак, рассмотрим основные виды дефектов акриловой ванны и способы их ремонта.

Ремонтируем сколы

Сколы на ванной могут быть глубокие и мелкие. В каждом случае применяется своя методика.

Мелкие сколы легко устраняются за счет простой полировки. Стоит обратить особое внимание на толщину слоя акрила, чтобы при полировке поверхности не снять больше толщины акрила. Не все знают, но чаша ванны состоит из толстого армирующего слоя с обратной стороны, который по составу не имеет ничего общего с акрилом и лишь небольшой по толщине, с лицевой стороны, слой акрила. Дело в том, что есть два типа производства ванн, первый это методом формовки листа литьевого акрила и в таком случае его толщина обычно в пределах 2-3 мм, а второй тип это напыление литьевого акрила, и тогда его толщина в некоторых случаях может быть менее 1 мм. Выяснить это можно если посмотреть на торцевой срез края ванны. И если вы убедились в том, что слой акрила на вашей ванне толще чем царапины, можете смело проводить полировку. В начале наждачной бумагой не менее 800-ой, затем более более мелкозернистой, к примеру 1500, и завершать лучше 2000-ой. Для достижения лучшего эффекта последним этапом будет полировка специальной полировочной пастой, продающийся в ремкомплекте.

Глубокие сколы устраняются с применением специального жидкого акрила, для этого необходимо:

Поврежденное место промывают раствором мыла и старательно просушивают.

Проводят процедуру обезжиривания с использованием спирта.

Нужно подготовить инструмент для ремонта. Приобрести его можно в специальных строительных или хозяйственных магазинах, а также в некоторых магазинах сантехники. Потребуется ремнабор для акриловой ванны. Товар имеет подробную инструкцию приготовления. Преимущественно состоит из полиметилметакрилата и специального отвердителя. Вообще стоит покупать только специальный набор для ремонта акриловой ванны, так-как при постоянных изменениях температур и нагрузки чаши, для предотвращения отслаивания ремонтного слоя очень важен его химический состав. В самых крайних случаях можно применять двухкомпонентную эпоксидную замазку. Но ремонт в данном случае будет менее надежным.

Резиновым шпателем обработанные сколы «запаивают» акрилом по уровню нетронутой поверхности ванной.

Просушка длится не менее 12 часов (при эпоксидной смазке более 2-х суток).

Место ремонта хорошо обрабатывается наждачной бумагой, имеющей зерно 800, поэтапно (2-4 этапа) снижают зернистость наждачной бумаги до 2000-й.

После этого проводят финишную полировку специальной полировочной пастой из ремонтного набора.

Ремонт трещин

Ремонт может понадобиться в результате падения в ванну тяжелого или острого предмета. При этом делать ремонт такого дефекта необходимо моментально, не откладывая на будущее.

Для работы берется дрель со сверлом диаметра не более 5мм. и приобретается специальный ремкомплект для акриловой ванны.

Стадии ремонта следующие:

Освобождаем ванну от любых нагрузок.

Остужаем и сушим (если требуется).

Дрелью просверливаем с двух сторон трещину. Если более точно то просверлить надо чашу ванны насквозь в двух местах (если трещина не имеет разветвлений) где заканчивается трещина и начинается уже целый, не лопнувший материал чаши. Это делается для того чтобы исключить последующее ее распространение.

Если трещина большая, то необходимо зачистить и обезжирить ее с обратной стороны чаши. А затем в ремонтном наборе взять специальную ленту, отрезав ее на 2-3 см длиннее трещины. Снять пленку и клеящейся стороной плотно придавливая заклеить трещину с обратной стороны ванны. Если такой ленты нет, то можно проделать подобную процедуру с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея и армирующей сетки предназначенной для этих целей. При применении не специализированной ленты, если ваш клей получился достаточно жидким будет сложно его качественно закрепить на обратной стороне ванны.

Далее проводим все этапы ремонта ванны с лицевой стороны чаши как указанно выше, при ремонте глубоких сколов. То есть подготовку поверхности, заливку акрилом, шлифовку.

Отслаивание акрила

Случается и такое, что акрил ванной начинает отслаиваться. Это может быть следствием некачественного товара или сильной нагрузки в сочетании с перекосом ванны.

В данном случае можно просто воспользоваться специальным клеем для полимерных изделий. Для устранения проблемы нужно просверлить вздутие небольшим сверлом, отверстие наполнить клеем. После склеивания слоев проводим работы по подготовке поверхности шлифовкой.

Косметический ремонт поверхности акрила

Такая процедура проводится для уже старых, сильно загрязненных ванн с целью восстановить белоснежную поверхность чаши ванны. Данный раздел мы не будем подробно рассматривать, так чаще всего он проводится нанесением литьевого акрила с последующим шлифованием. Но такая технология требует профессионального инструмента и специализированных навыков, что не входит в рамки данной статьи.

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