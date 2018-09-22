Ремонт улицы Марата задержат на неопределённый срок

Летом 2018 года планировалось начать ремонтные работы по улице Марата. Однако подрядная организация не справилась с объемом работ.

Дорога, идущая от транспортного кольца на КУОРе находится в ужасном состоянии, поэтому появилась необходимость начать ремонт улицы Марата как можно быстрее.

Ремонт планировалась начать еще летом, однако на общественном совете, который состоялся 16 августа, глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН сообщил, что подрядчик не справляется с объемом работы по ремонту дороги в Керчи. Было объявлено, что проходит конкурс на поиск нового подрядчика, однако начальник Управления ЖКХ по городу Керчи Вячеслав КАРПОВ рассказал журналистам КерчьИНФО о том, что это не так.

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«На данном этапе мы проходим инвест-пакет. Когда он будет согласован, мы поедим в Москву для подписания документов. Тогда уже можно будет что-нибудь сказать о ремонте».

А сейчас остаётся только следить за свежими новостями от КерчьИНФО и надеяться, что подготовка к ремонту улицы Марата, как и сам ремонт, будет продвигаться быстрее.

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