Ремонтные работы на улице Айвазовского в Керчи возобновятся

Улица Айвазовского в городе Керчь, которая должна была быть отремонтирована ещё в начале лета, находится в плачевном состоянии. В ходе ремонтных работ возникла пауза.

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Заместитель главы администрации Евгений Николаевич Адаменко комментирует данную ситуацию так:

«Наконец, государственное унитарное предприятие «Теплокоммунэнерго» получило трубы. Сегодня туда перебрасываются трубы на восстановление строительства новой сети теплоснабжения, после чего будут закончены работы по асфальтировке».

Также Евгений Николаевич отметил, что пауза в процессе ремонтных работ на улице Айвазовского возникла на время закупки предприятием материалов, необходимых для замены аварийных теплосетей. Закупка происходила по 44 федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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