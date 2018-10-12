Решается судьба набережной: керчан призывают не быть равнодушными

Сегодня последний день подачи заявки на участие в публичных слушаниях по изменению и реконструкции керченской набережной.

В соцсетях керчане активно приглашают жителей города принять участие в обсуждении проекта набережной.

«Решается судьба нашей набережной! Иметь ли ей исторической вид и быть красавицей, какой она была в 19 веке, когда наш город называли Маленькой Одессой и Русским Брайтоном или стать такой, какой предлагают архитекторы. Пока еще можно помочь нашему городу. Берите паспорта и записывайтесь на слушания!» — пишут керчане.

Напомним, что записаться на участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки и межевания по реконструкции набережной Керчи можно до 12 октября (включительно). Для этого необходимо прийти по адресу: улица Кирова, 17, кабинет 404. При себе иметь паспорт.

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Письменные предложения по этому вопросу можно направлять в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний до 19 октября (включительно) по адресу: улица Кирова, 17, кабинет 404, либо на почту: gorsovet-kerch@mail.ru.

Ознакомиться с Проектом набережной и выставкой-экспозицией демонстрационных материалов можно по адресу: улица Кирова,17, кабинет 416.

Публичные слушания пройдут 22 октября 2018 в 14.00 по адресу: улица Кирова, 17, кабинет 101.

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