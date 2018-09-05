Сомнительные амбиции Чалого: кто хочет испортить футбольный праздник в Керчи?

Генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий ЧАЛЫЙ проигнорировал основной футбольный принцип FAIR PLAY, а также всекрымскую компанию RESPECT, и настоял на том, чтобы дерби городов-героев Крыма между ФК «Океан» и его подопечными прошло в день основных праздничных мероприятий Керчи.

Уже на этих выходных, 8 и 9 сентября в Керчи будет проходить празднование главного городского торжества – Дня города. Одновременно с этим керченскому футбольному клубу «Океан» выпала возможность провести на домашней арене матч Чемпионата с городом-героем Севастополем. Однако проведение игры в дату, удобную для керчан и гостей города, сорвал генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий ЧАЛЫЙ.

Как известно, даты всех матчей Чемпионата Премьер-Лиги КФС выбираются перед началом каждого сезона методом жеребьевки. Так получилось, что на День города — 8 сентября — Керчи выпал матч с принципиальным соперником – футбольным клубом Севастополя.

Такое событие могло бы стать замечательным дополнением праздника, но из-за большого количества мероприятий в центре города, сил полиции, которая должна обязательно присутствовать на матче и обеспечивать безопасность матча, может просто не хватить. Именно это может стать главной проблемой в проведении дерби городов-героев Крыма.

Руководство керченского футбольного клуба рассказало журналистам КерчьИНФО о том, что подало в Крымский Футбольный Союз заявление о переносе матча на 9 число, сразу же, как только стал известен точный план мероприятий на выходные. В Союзе заявление приняли, но перенос все же не состоялся из-за категорического отказа Валерия ЧАЛОГО. И даже Президент КФС Юрия Александровича ВЕТОХА, используя личный авторитет и определенные доводы, не смог сломить бюрократические аргументы генерального директора «Севастополя».

Что именно послужило причиной такого упорства – неизвестно. На телефонный звонок журналиста КерчьИНФО Валерий Александрович предложил читать Регламент проведения Чемпионата Премьер-Лиги. Более понятных или внятных аргументов для читателей сайта КерчьИНФО и футбольных болельщиков генеральный директор севастопольцев найти не смог, прервав разговор и бросив трубку. Подобное поведение недопустимо в сфере профессионального футбола, но очевидно Валерий Александрович считает себя выше корпоративных стандартов и элементарных норм вежливости.

Принципиальная позиция футбольного соперника «Океана» непонятна и наводит на мысль, что керченским любителям футбола просто хотят испортить праздник

Отметим также, что весной 2018 года в один и тот же день в Севастополе планировался визит Президента РФ Владимира ПУТИНА и матч 17-ого тура Чемпионата Премьер-Лиги между «Севастополем» и «Океаном». Матч по инициативе «Севастополя» и с согласия ФК «Океан» без проблем перенесли на другую дату.

И надо же было такому случиться, что этот матч вызвал огромный ажиотаж ПОСЛЕ его окончания. Арбитр этого матча Юрий ВОЛКОВ настолько усердно пытался помочь севастопольцам одержать победу, что не заметил 100% пенальти в ворота ФК «Севастополь». Валерий Александрович ЧАЛЫЙ, будучи генеральным директором клуба, после матча не соизволил извиниться перед ФК «Океан» за такую ПОБЕДУ, ни предпринял каких-то других действий, чтобы восторжествовала справедливость или футбольный принцип честной игры.

Комментарии, как говорится, излишни. Жаль, что нездоровые амбиции и желание победить любой ценой перевешивают все справедливые футбольные принципы и программы!

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