Реставрация чугунных, стальных и акриловых ванн в Керчи

Реставрация чугунных, стальных и акриловых ванн. Жидкий Акрил для самостоятельной реставрации ванн. Звоните +7(978)119-31-41

Рано или поздно любая ванна, совсем недавно сияющая ослепительной белизной, теряет свой привлекательный вид. Покупка новой ванны и ее установка влетит «в копеечку».

На помощь приходят инновационные технологии, которые позволяют в короткий срок без демонтажа вернуть старой ванной товарный вид.

Подготовленный состав по кругу наливается на края ванны, после чего он медленно стекает вниз и застывает, образуя слой 2-8 мм.

Новое покрытие маскирует малые и средние дефекты старой ванны, такие как ржавые пятна, сколы, царапины, трещины и другие изменения цвета и структуры. Заливка Жидким Акрилом считается самым лучшим способом реставрации ванны.

Подробнее о материале Жидкий Акрил на нашем сайте в разделе Акрил для ванн http://trend-remont.ru/zhidkiy-akril

Подробнее о реставрации ванн на нашем сайте в разделе Реставрация ванн http://trend-remont.ru/restavraciya-vann

Инструкцию по реставрации ванн материалом Жидкий Акрил Вы сможете найти на сайте представителя завода в разделе Инструкция. Отзывы о строительной компании «Тренд» http://trend-remont.ru/video

Для оформление заявки звоните +7 978 119 31 41

Наш адрес: ул. Ворошилова, 19 (2й этаж)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.