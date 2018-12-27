Реставрация чугунных, стальных и акриловых ванн Жидким Акрилом! Телефон для заявок +7 978 119 31 41

Благодаря методу реставрации ванн, ваша старая ванна обретет новую жизнь и прослужит еще много лет.
Новое покрытие наносится методом налива, не оставляет потеков, не имеет запаха после высыхания, экологически безопасно и имеет превосходный белый цвет!
При реставрации демонтировать и куда-то нести ванну не нужно! Мастер всю работу делает на месте! Весь процесс работы занимает около двух часов, застывание сутки и ваша ванна – как новая!
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