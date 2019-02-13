Реставрация старых чугунных, стальных и акриловых ванн, поддонов Жидким Акрилом в Керчи! Звоните +7(978)119-31-41

У нас можно купить материал для реставрации ванн Жидкий Акрил «Люкс» производства «ЭкоВанна» по ценам завода.

Жидкий акрил «Люкс» производства московского завода «ЭкоВанна» наносится методом налива, не оставляет потеков, не имеет запаха после высыхания, экологически безопасен и имеет превосходный белый цвет!

Время работы мастера в среднем занимает два часа. Вся работа выполняется на месте.

Сначала мастер подготавливает ванну. Зачищает, моет, обезжиривает и высушивает. После чего подготовленный материал наносится на всю поверхность ванны.

Мастер равномерно распределяет материал, после акрил еще некоторое время медленно растекается, окончательно принимает форму ванны не оставляя потеков и застывает.

Ванной можно пользоваться через сутки, предварительно прикрутив слив-перелив и сполоснув прохладной водой.

Благодаря методу реставрации ванны Жидким Акрилом Вы можете сэкономить существенную сумму денег.

Во-первых, на покупке новой ванны, ведь новые более-менее приличного качества начинаются с цены в 8000руб.

Во-вторых, демонтаж старой ванны как правило сопряжен с определенными трудностями: или кафель повредится или сантехника, или дверной проем.

В-третьих, если у вас хорошая ванна, не факт, что та что вы купите взамен ее такая же хорошая по качеству, современные ванны в целях экономии делают тоненькими, а акриловые бюджетного сегмента – это вообще крайне «жиденькое» изделие.

В-четвертых, старую ванну нужно выносить из помещения, а новую заносить, это не всегда удобно, да и вообще возможно в силу существующего ремонта.

Видео работы нашего мастера:

Для тех, кто хочет сэкономить на работе мастера и уверен в своих силах, есть инструкция от наших специалистов:



Материал Вы можете приобрести у нас по ценам завода-изготовителя http://trend-remont.ru/zhidkiy-akril

Реставрация ванн в Керчи http://trend-remont.ru/restavraciya-vann

Для оформление заявки звоните +7(978)119-31-41 или +7(978)141-05-03