Режим ЧС в Армянске отменят в ближайшее время

Режим чрезвычайной ситуации, введённый в Армянске из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе, может быть снят в ближайшее время. Как сообщает Крымское информационное агентство, ссылаясь на управление информационной политики мининформа Республики Крым, вчера соответствующую рекомендацию дал оперативный штаб.

«На заседании оперативного штаба по ситуации в Армянске было принято решение рекомендовать главе города отменить режим чрезвычайной ситуации. После согласования графика отдыхающие в санаториях дети смогут вернуться домой», — уточнили в управлении.

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По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи ПЕНЬКОВСКОЙ, ситуация в Армянске и окрестностях стабилизировалась: с 16 сентября не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ. Её слова подтвердили и представители других ведомств.

«В рамках заседания рассматривался вопрос – может ли запуск завода отразиться на экологической ситуации. В ходе дискуссии было решено, что завод нельзя запускать до устранения всех замечаний контролирующих органов», – уточнили в управлении.

Министр здравоохранения Крыма Александр ГОЛЕНКО проинформировал, что за прошедшие сутки в Армянске за медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась. Причины обращений были связаны с проявлениями аллергических фарингитов, аллергии на коже. За неделю никаких случаев отравления или диагнозов, связанных с воздействием окружающей среды, поставлено не было.

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