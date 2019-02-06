Резкое похолодание: снег, гололед и ветер ожидают завтра в Крыму

После довольно теплой и сухой погоды, сохранявшейся последнюю неделю на полуострове, уже 7 и 8 февраля ожидается резкое изменение погодных условий.

Такую информацию предоставляет на своем сайте ФГБУ «Крымское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На всей территории Крыма ожидается снег с дождем, гололедица, гололедно-изморозевые отложения, резкое усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

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Температура воздуха понизится примерно на 10 градусов: ночью — от 0 до -5 градусов, днем – от 0 до +5 градусов.

Температура воды в Керченском проливе снизится до отметки +5 градусов.