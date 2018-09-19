Результаты Чемпионата по бодибилдингу и фитнесу порадовали керчан

Стали известны результаты Чемпионата по бодибилдингу и фитнесу, который прошел в Керчи в прошедшее воскресенье.

В воскресенье в Керчи прошёл Открытый Чемпионат города Керчи по бодибилдингу и фитнесу-2018, главным судьёй на котором стала абсолютная чемпионка Крыма по бодифитнесу, чемпионка Крыма и рекордсменка по классическому жиму лёжа, КМС по бодибилдингу, КМС по пауэрлифтингу, а также тренер одного из спортивных залов Керчи Наталья ПЕРШКО.

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Девушка прокомментировала проведение Чемпионата следующим образом:

«Проведением Чемпионата я очень довольна. Каждый год к нам в Керчь съезжаются спортсмены из разных городов Крыма, чтобы принять в нём участие. Мы будем стараться делать бодибилдинг популярнее, а Чемпионаты и Кубки интереснее, ярче и увлекательнее».

Федерация бодибилдинга Республики Крым в городе Керчи предоставила список победителей Открытого Чемпионата города Керчи по бодибилдингу и фитнесу:

Детский фитнес — Ксения ЧЕРНЫШЕВА, Ленино;

Фитнес-бикини, мастера — Татьяна ДАНИЛЮК, Керчь;

Фитнес-бикини, до 160 см — Ксения ШИРОКОВА, Ялта;

Фитнес-бикини, до 163 см — Анна СТРЕКОТЕНКО, Керчь;

Фитнес-бикини, свыше 163 см — Татьяна ДАНИЛЮК, Керчь;

Пляжный бодибилдинг, абсолютная — Дмитрий САНГЛИБАЕВ, Керчь.

В номинации «Пляжный бодибилдинг» первое место занял спортсмен из Керчи Дмитрий САНГЛИБАЕВ, который тренируется в СК «Планета ПРОСПОРТ».

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