Результаты отбора в проект на 3 000 000 рублей от «НИМФЕИ»

Вы уже знаете, что совсем скоро — 15 августа начнётся мега масштабный проект «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ».

Каждой участнице мы дарим услуги красоты на сумму 500 000 руб!!! Участниц должно было быть пять, но в связи с непростым голосованием за пятую участницу, мы решили взять и шестую.

Количество партнеров нашего проекта уже более 35!!! Это лучшие представители своих направлений: магазины, психологи, стоматолог, салоны красоты, ювелирная мастерская, кофейня, спортивные тренера, массажисты, диетологи, фотографы, видеографы и тд. Количество партнеров проекта не ограничено! И мы приглашаем присоединиться в нашу команду «преобразителей» качества жизни и подарить участницам 2 месяца красивой жизни, женственности, любви и заботы!

А с 15-го августа вы сможете ЕЖЕДНЕВНО наблюдать за преображением наших участниц, за их переживаниями и эмоциями, кто-то наладит свою семейную жизнь, кто-то найдёт новых друзей, кто-то наконец почувствует себя истинной женщиной и научиться получать удовольствие от жизни.

А наблюдать за проектом вы сможете в Инстаграм: sveta_nimfeya

ВКонтакте: https://vk.com/nimfea_kerch

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