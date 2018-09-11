РНКБ поставил рекорд по безналичным платежам благодаря Крымскому мосту

Российский национальный коммерческий банк опубликовал статистические данные: объем по безналичным расчетам в сети терминалов банка с июня по август 2018 года составил 15, 5 млрд, а общее количество платежей — 16, 1 млн штук. По сравнению с летом 2017 года оба этих показателя увеличились вдвое и стали рекордными за все время работы банка в регионе. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу банка.

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При этом наиболее популярными по безналичным расчетам летом 2018 года стали продуктовые магазины полуострова, объем платежей в которых в летние месяцы составил 5, 1 млрд рублей, АЗС с суммой в 1, 7 млрд рублей, отели — 1, 56 млрд рублей, и рестораны — 1, 35 млрд рублей.

«Мы считаем, что рост объемов и количества платежей летом в Крыму напрямую связан с открытием крупнейших инфраструктурных проектов в регионе – Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь, – рассказал вице-президент, директор по розничному бизнесу РНКБ Николай БИЛАН. – Благодаря этому увеличилось количество туристов, которые охотно рассчитываются картами в торгово-сервисных сетях. Банк в свою очередь предоставил им всю необходимую инфраструктуру для расчетов: мы установили в Крыму более 14 тысяч платежных терминалов, из них 4 тысячи в этом году. Уже более трети наших терминалов принимают в том числе и бесконтактные платежи, и большинство из них работает в наиболее популярных местах расчетов среди гостей Крыма».

РНКБ планирует также для удобства жителей и гостей региона установить еще 3 тысячи платежных терминалов до конца года. Все они будут поддерживать бесконтактный способ оплаты, позволяющий совершать покупки в одно касание.

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