РОББО КЛУБ на Ленина объявляет набор на новый учебный год!

Приглашаем детей от 5 до 15 лет в наш клуб РОБОТОТЕХНИКИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ и 3-D ПЕЧАТИ!

На занятиях в увлекательной игровой форме ребята осваивают язык программирования SCRATCH, учатся создавать свои компьютерные игры и мобильные приложения, знакомятся с устройством и управлением роботов, моделируют умный дом, собирают электронные схемы и программируют их с помощью платы Arduino, создают свои 3-D модели и печатают их на 3-D принтере.

Пройдя курс обучения в РОББО КЛУБЕ ребёнок самостоятельно может разработать, собрать и запрограммировать своего робота!

Помимо этого на наших уроках у ребенка развивается воображение, логическое мышление, математические и алгоритмические способности, пространственное мышление и мелкая моторика. Занятия в клубе вызывают интерес к науке и технике, а также учат работать в команде.

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Перед тем как записаться на обучение Вы можете посетить ПРОБНЫЙ УРОК, где узнаете, как проходят занятия, чем занимаются дети в нашем клубе, чему учатся, познакомитесь с преподавателями и, самое главное, самостоятельно попробуете создать компьютерную игру, собрать робота и написать программу для его управления!

ПРОБНЫЕ УРОКИ будут проходить:

29 АВГУСТА

14.30 — 15.30, младшая группа, дети от 7 до 10 лет

16.30 — 17.30, старшая группа, дети от 10 до 15 лет

31 АВГУСТА

14.30 — 15.30, младшая группа, дети от 7 до 10 лет

16.30 — 17.30, старшая группа, дети от 10 до 15 лет

Записаться на ПРОБНЫЙ урок можно по телефону +7(978) 147 41 91, а можно заполнить анкету в нашей группе https://vk.com/robbo_kerch или написать сообщение администратору https://vk.com/robboclubtm_kerch.

Стоимость ПРОБНОГО урока — 200 р.

Предварительное РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 2018-2019 учебный год:

ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00 — 16.30, 17.00 — 18.30

СРЕДА 15.00 — 16.30, 17.00 — 18.30

ПЯТНИЦА 15.00 — 16.30, 17.00 — 18.30

Более подробную информацию можно получить позвонив по телефону +7(978) 147 41 91

Пробные уроки и занятия будут проходить по адресу: ул. Ленина, 5, офис №3.

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