Родственники пострадавших в массовом убийстве пытаются пробиться в больницу

В Керченской городской больнице №1 родственники пострадавших пытаются узнать о своих близких. Журналисты КерчьИНФО побывали на месте событий.

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На всех входах в больницу стоят сотрудники специальных служб, которые не пропускают внутрь людей, желающих узнать о своих родственниках.

Как стало известно корреспонденту КерчьИНФО, в больницу удалось пройти примерно 10 родственникам пострадавших. К тому времени на улице перед входом в больницу собралось уже более 20 человек, но к ним постоянно прибывают всё новые люди.

КерчьИНФО напоминает, что в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. Убийцей был один из его студентов. Мы продолжаем следить за развитием событий.

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