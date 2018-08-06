Родственники участников обороны Аджимушкайских каменоломен продолжают посещать мемориал

4 августа 2018 г. Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен посетили родственники подпольщицы Александры ПЛОТНИКОВОЙ (БАУЭР) – семья СУХАНОВСКИХ, а именно двоюродные правнуки – Анна и Иван, которые проживают с родителями в г. Новосибирск. Семья СУХАНОВСКИХ давно хотела посетить места боевых сражений, где побывала Александра ПЛОТНИКОВА, посетить место ее захоронения, узнать больше информации о своей знаменитой родственнице, о крымском подполье, а также посетить подземную экспозицию музея.

ПЛОТНИКОВА Александра Петровна родилась в селе Маршанка Каргатского района Новосибирской области в 1918 году. Закончив в 1941 году с отличием Новосибирскую фельдшерско-акушерскую школу. В мае 1942 года попала в окружение на Керченском полуострове. Выбравшись из каменоломен после первой газовой атаки, во второй половине мая 1932 г. вместе с гражданским населением. Добралась до села Мариенталь (ныне Горностаевка), назвалась беженкой, жительницей Керчи Александриной БАУЭР.

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Горностаевка, довольно большое село по трассе на Феодосию. Когда-то в довоенные годы оно состояло из двух селений – Султановки и Мариенталя. А летом сорок второго в Мариентале была создана подпольная организация. Одним из организаторов, которого была и фельдшер Александра ПЛОТНИКОВА (БАУЭР). Многих сельчан спасла Александра от принудительной высылки в Германию, выдав им справки о болезни. Но предатели выдали подпольную группу. К подпольщице были применены пытки, но ей удалось бежать. Через 2 месяца ее снова арестовали. В январе 1944 г. оккупанты расстреляли девушку.

В родном селе Александры, Маршанской школе и в Каргатском районном музее бережно хранят память о ней. Улица в Ленинском районе города Новосибирска носит имя Александры ПЛОТНИКОВОЙ. На памятнике в Горностаевке среди других имен подпольщиков высечено имя А. П. БАУЭР (ПЛОТНИКОВА). Именно туда отправилась семья СУХАНОВКИХ после посещения музея.

Текст: ЛЕБЕДЕВА Н.А.

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