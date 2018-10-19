Родственников жертв трагедии в Керчи впустили в здание колледжа

У жертв керченской трагедии в здании колледжа остались документы и личные вещи.

Родственников пострадавших и погибших в результате нападения на Керченский политехнический колледж в сопровождении сотрудников ФСБ и Следкома допустили в здание учреждения, для того чтобы найти там документы жертв инцидента. Об этом еще вчера сообщил глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ журналистам Риа Новости.

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«Практически у всех остались здесь документы – и у тех, кто лежит в больнице, и тех, кто погиб. Необходимы документ этих людей, поэтому вместе с сотрудниками ФСБ и следственного комитета сейчас запускают преподавателей, чтобы дать возможность забрать именно документы. Личные вещи до окончания следственных действий выдаваться не будут».

Глава Крыма предположил, что, скорее всего, личные вещи выдадут сегодня.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. Нападавшим оказался студент 4 курса Владислав РОСЛЯКОВ. В Крыму в связи с трагедией в Керчи объявлен трехдневный траур.

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