«Рога и копыта»: коровы вышли на проезжую часть в центре города

В Керчи произошёл новый абсурдный случай: коровы вышли на проезжую часть в центре города. Об этом КерчьИНФО рассказали очевидцы происшествия.
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«Животным закон не писан», — именно так видно и подумали парнокопытные и вышли на проезжую часть, тем самым немного затруднив движение автомобильного транспорта. Данное происшествие произошло на перекрестке улиц Маршала Ерёменко и Мирошника.
Всего очевидцы насчитали около 6 коров. Они спокойно паслись не только на проезжей части, но и на тротуарных дорожках. Помимо этого они кушали травку на газоне и вовсе не стеснялись проходящих рядом людей.
Надеемся, что горе-пастух, который потерял своих бурёнок, в ближайшее время объявится и заберёт свою животину.